"Это победа всех нас": Антон Смольский поблагодарил болельщиков за поддержку

Антон Смольский
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Призер Олимпийских игр биатлонист Антон Смольский поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на соцсети спортсмена.
"Верьте в свои силы! Всегда! Это победа всех нас! Большое количество людей причастно к этому моменту. Благодарен всем за поддержку!" - гласит пост Антона Смольского в Instagram.
Накануне Антон Смольский принес белорусской команде первую медаль Игр в Пекине, завоевав серебро в индивидуальной гонке.-0-