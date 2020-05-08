Евенко перешел в "Трактор", не поставив в известность руководство ХК "Динамо-Минск" - Басков

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник хоккейной сборной Беларуси Олег Евенко перешел из минского "Динамо" в челябинский "Трактор", не предупредив руководство "зубров". Об этом заявил генеральный директор динамовцев Дмитрий Басков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба.

Гендиректор рассказал, что переходы игроков из клуба в клуб - неотъемлемый элемент спортивной жизни. И если динамовский хоккеист, особенно белорусский, переходит в другую команду, то ему всегда желают удачи. "Динамо" старается выстраивать взаимоотношения с игроками и их представителями открыто, на партнерской доверительной основе. Однако случай с Олегом Евенко вышел за рамки обычного порядка - ни сам хоккеист, ни его агент не сочли нужным предупредить клуб о переговорах с новой командой, хотя до этого оба постоянно были на связи.

Дмитрий Басков отметил, что совсем недавно абсолютно по-другому повел себя форвард Андрей Костицын и его агенты. Они заранее предупредили об интересе к опытнейшему белорусскому хоккеисту со стороны нижнекамского "Нефтехимика", и все вопросы относительно его перехода обсуждались открыто. В итоге теперь уже экс-капитан "зубров" подписал годичный контракт с нижнекамской командой. Руководство динамовского клуба пожелало 36-летнему игроку удачи в новом клубе, поблагодарив за два сезона, проведенных в стане минской дружины.

Кроме того, Дмитрий Басков подчеркнул, что сейчас у "Динамо" непростой период, который, как лакмусовая бумажка, определяет, кто чего стоит, кто является настоящим надежным партнером и другом, а о ком так сказать нельзя.-0-