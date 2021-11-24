24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Барсуков признан лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с футболистами столичного "Энергетика-БГУ" 31-летний полузащитник мозырской "Славии" был настоящим лидером команды. За 66 минут, проведенных на поле, он оформил голевой дубль и отдал 19 точных передач, поспособствовав победе мозырян со счетом 3:2. Благодаря этой победе футболисты "Славии" набрали 31 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. В последнем туре 28 ноября мозырская команда примет на своем поле одного из медалистов нынешнего первенства минское "Динамо".

Положение команд после 29 туров: "Шахтер" - 75 очков, БАТЭ - 62, "Динамо" (Минск) - 61, "Рух" - 55, "Гомель" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Витебск" - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Ислочь" - 34, "Минск" - 33, "Слуцк" - 32, "Неман" - 31, "Славия" - 31, "Энергетик-БГУ" - 30, "Сморгонь" - 18, "Спутник" - 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.

Полный расклад игр последнего, 30-го тура:

28 ноября:

БАТЭ - "Витебск",

"Славия" - "Динамо" (Минск),

"Рух" - "Динамо" (Брест),

"Шахтер" - "Гомель",

"Неман" - "Торпедо-БелАЗ",

"Сморгонь" - "Минск",

"Ислочь" - "Энергетик-БГУ".-0-