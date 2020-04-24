Евгений Есаулов вошел в тренерский штаб ХК "Юность-Минск"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Евгений Есаулов пополнил тренерский штаб многократных чемпионов Беларуси минской "Юности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее Евгений Есаулов был наставником юниорской сборной Беларуси (U-18), которая заняла пятое место на планетарном форуме-2019 в своей возрастной группе. В сезоне-2019/20 белорусский специалист отправился в Китай, где работал в клубе ОРДЖИ из Молодежной хоккейной лиги.

Кроме того, трехкратные обладатели Континентального кубка ИИХФ укрепили состав российским защитником Романом Таталиным. Уроженец Новосибирска с опытом игр за команды КХЛ провел в этом турнире 142 матча, набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности "-22". В игровой биографии хоккеиста матчи за "Витязь" (Чехов), "Витязь" (Подольск), "Спартак" (Москва), "Металлург" (Новокузнецк) и "Адмирал" (Владивосток). Сезон-2019/20 он провел в составе "Хумо" из Ташкента в ВХЛ. 27-летний защитник принял участие в 49 поединках, в которых отметился заброшенной шайбой и 11 голевыми передачами. Показатель полезности защитника "+14".-0-

Фото ХК "Спартак"