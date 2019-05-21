Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель покинули ХК "Динамо-Минск"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель покинули столичный клуб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "бело-синих".

Евгений Лисовец попал в стан "зубров" в сезоне-2013/2014. Минувший чемпионат он закончил с 25 очками - это пятый результат в команде.

Кристиан Хенкель стал выступать за минское "Динамо" в сезоне-2016/2017, в завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ стал вторым в команде по системе "плюс/минус".

"Приятно, что "Динамо", которое создано, чтобы способствовать прогрессу наших хоккеистов, служит трамплином для талантливых белорусов. "Зубры" открыли для КХЛ Коробова и Стася, поспособствовали попаданию на драфт НХЛ Егора Шаранговича, совсем недавно отпустили в топ-клуб Буйницкого. При этом у нас освобождаются позиции для новых имен", - сказал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Как сообщают СМИ, планируется, что Кристиан Хенкель продолжит играть в казанском "Ак Барсе", а Евгений Лисовец - в уфимском "Салавате Юлаеве".-0-