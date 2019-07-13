Евгений Назаревич из Гродно установил мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спортсмен Евгений Назаревич из Гродно установил новый мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири, передает корреспондент БЕЛТА.

На площадке возле Летнего амфитеатра спортсмены в возрасте от 15 до 80 лет продемонстрировали публике различные упражнения с гирей. Также некоторые попробовали побить свои личные рекорды и установить новые мировые.

Мастер спорта Беларуси международного класса по гиревому спорту, многократный чемпион мира и рекордсмен Гиннесса 38-летний Евгений Назаревич установил мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири. Этот снаряд по заказу спортсмена отлили в Украине. Евгений под аплодисменты зрителей поднял эту гирю-гигант 75 раз со сменой рук за 4 минуты 46 секунд.

"Гирю оставлю себе, чтобы дальше тренироваться и устанавливать новые рекорды. Хочется прославлять свою родную землю именно через добрую силу и быть примером для подрастающего поколения", - отметил Евгений.

Сейчас гродненец будет готовиться к выступлению в ноябре в родном городе на чемпионате и кубке мира по гиревому спорту.

Одним из зрителей рекорда стал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который сам занимается гиревым спортом. Губернатор отметил целеустремленность и силу волю спортсменов, которые в жару поднимали гири сотни раз. "Не знаю, кто как, но я впечатлен. Зная Евгения Назаревича, его силу воли, характер и терпение, был уверен, что он справится", - сказал Николай Шерстнев.

Также во время выступлений установил новый мировой рекорд Сергей Трифонов из Минской области. Он за 10 минут сделал 238 рывков 24-килограммовой с одноразовым перехватом.-0-

Фото Олега Климовича