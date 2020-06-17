Евгений Шикавка стал автором самого эффектного гола 13-го тура чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Евгений Шикавка стал автором самого красивого гола 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке минувшего тура минчане переиграли гостей из мозырской "Славии" с минимальным перевесом - 1:0. Победный гол, который Евгений Шикавка забил на 36-й минуте встречи, болельщики признали самым красивым в минувшем туре.

Благодаря этой виктории минские динамовцы набрали 19 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице 30-го национального первенства. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 27 очков, вторым идет солигорский "Шахтер", отстающий на два балла.

В следующем туре встречаются:

19 июня

"Славия" - "Смолевичи", "Слуцк" - "Неман" (Гродно);

20 июня

"Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск);

21 июня

"Белшина" (Бобруйск) - БАТЭ, "Витебск" - "Минск", "Шахтер" (Солигорск) - "Рух" (Брест).-0-