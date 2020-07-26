Евгений Соболь первенствовал в групповой гонке на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмен из дружины Брестской области Евгений Соболь выиграл групповую гонку на 174 км среди мужчин на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время в гонке лидировал квартет в составе Михаила Шеметова, Ильи Волкова, Александра Сороко и Бронислава Самойлова. Но лавры победителя примерил Евгений Соболь из дружины Брестской области. Второе место оставил за собой Александр Рябушенко из Минской области. Представитель Гродненщины Евгений Королек занял третье место.

В зачете спортсменов не достигших 23-х лет выиграл минчанин Сергей Шевченко. Серебро у Константина Белявского из Могилевской области. Бронзой наградили Артема Гарбача, выступающего за дружину Минской области.

Групповая гонка среди мужчин стала заключительным видом программы чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе, который завершился в Гомельской области.-0-