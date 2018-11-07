Евгений Тихонцов стал четвертым на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов занял четвертое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 96 кг белорус сумел занять третье место в первом упражнении (рывке) - 180 кг. Во втором упражнении (толчке), в котором часто и определяются победители в двоеборье, белорус сумел поднять 210 кг, но не справился со штангой в 217 кг и стал четвертым в сумме - 390 кг (180 кг + 210 кг).

Победителем стал иранец Сохраб Моради - 416 (186 кг + 230 кг), серебро у Тянь Тао из Китая - 407 кг (181 кг + 226 кг). Третье место занял румынский тяжелоатлет Николае Оницэ - 391 кг (175 кг + 216 кг).

В текущем сезоне Евгений Тихонцов с результатом 385 кг (178 кг + 207 кг) победил на юниорском чемпионате Европы в Польше.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике продолжится сегодня розыгрышем медалей у женщин в категории 76 кг, а 8 ноября в категории до 81 кг выступит серебряный призер Игр в Рио белоруска Дарья Наумова, 9 ноября в категории 109 кг на помост в Ашхабаде выйдет олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов, вернувшийся в национальную команду после долгого перерыва.-0-