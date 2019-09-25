Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 102 кг

Евгений Тихонцов. Фото IWF
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов, выступающий в весовой категории 102 кг, выиграл золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме двоеборья белорусский спортсмен покорил 398 кг (180+218), став помимо золота обладателем еще двух малых серебряных медалей в рывке и толчке.
Серебро завоевал кореец Ин Юнсонг с результатом 397 кг (181+216). Замкнул тройку призеров планетарного форума Реза Дехдар из Ирана - 394 кг (175+219).
Еще один представитель Беларуси Андрей Орленок разместился на 9-й позиции в итоговом протоколе - 375 (175+200).-0-
Фото IWF