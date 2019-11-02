Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.

Счастливой для него стала дисциплина скрэтч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Королек пришел к финишу с результатом 16 минут 55,485 секунды. Вслед за белорусом в тройку призеров попали Себастьян Мора Ведри из Испании и американец Эрик Янг.

Это вторая награда белорусской команды на домашнем этапе Кубка мира. Ранее бронзу в женской гонке по очкам выиграла Татьяна Шаракова.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам.-0-