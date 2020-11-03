Еврокубковые турниры по индорхоккею отменены

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Европейской федерации хоккея на траве (EHF) принял решение отменить клубные еврокубковые состязания по индорхоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

Причина такого вердикта - эпидемиологическая обстановка на континенте в связи с пандемией COVID-19. Ранее из-за этого руководством EHF было принято решение перенести с января 2021 года на декабрь того же года первенства Европы среди парней и девушек в возрастной группе U-21.

Белорусские дружины должны были принять участие в стартах высшего дивизиона Кубка клубных команд Европы. Мужской команде ХК "Минск" предстоял спор за победу на турнире в Аланье (Турция), а женскому коллективу ХК "Минск" - в Алмере (Нидерланды).

Следующие еврокубковые турниры по индорхоккею пройдут в 2022 году.-0-