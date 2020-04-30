30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут, однако Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) выплатит клубам 80% призовых. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, клубам будет оказана финансовая поддержка.

Не будут завершены мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова. Не состоится и суперфинал Лиги чемпионов, который должен был пройти 16 мая в Берлине.

Ранее в ЕКВ заявили об отмене золотой и серебряной Евролиги в текущем году, а также о переносе на конец августа - начало сентября матчей квалификации чемпионатов Европы среди мужских и женских национальных команд. Кроме того, может быть перенесена и финальная стадия чемпионата Европы.

Окончательное решение будет приниматься после публикации соревновательного календаря Международной федерации волейбола (FIVB).-0-