Европейская федерация хоккея на траве назвала даты проведения ЧЕ-2021

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация хоккея на траве (EHF) назвала конкретные сроки перенесенных чемпионатов Европы в Высшем и 2-м дивизионах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Белорусская сборная в следующем году сыграет в чешской Праге с 15 по 21 августа.

Чемпионат континента в Высшем дивизионе пройдет с 4 по 13 июня в Амстердаме.

Решение о переносе чемпионатов Европы было принято в связи с проведением Олимпиады в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-