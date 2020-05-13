Европейская федерация хоккея на траве опубликовала расписание еврокубков на 2021 год

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация хоккея на траве (EHF) опубликовала систему еврокубков на 2021 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве (БФХТ).

Таким образом, Финал восьми, в котором выступает женская дружина ХК "Минск", пройдет в Амстердаме 14-18 октября, если правительство Нидерландов даст разрешение на его проведение после 1 сентября. Розыгрыш ЕХЛ-2020 среди команд возрастной категории U-14, в котором должны были принимать участие девочки из ХК "Минск", отменяется.

В данный момент белорусские женские клубы находятся на шестом месте рейтинга EHF, что позволяет одной белорусской команде выступать в Финале восьми ЕХЛ и Кубке клубных команд Европы "Трофи". В 2021 году ЕХЛ среди женских команд будет сыграна с 1 по 5 апреля, Кубок "Трофи" пройдет 2-5 апреля.

По решению БФХТ, смолевичская "Виктория" гарантированно станет участником еврокубкового сезона - 2021, так как в этом году не сыграла в Кубке "Трофи" из-за его отмены. Также если Европейская федерация отменит ЕХЛ-2020, ХК "Минск" сыграет в ней в 2021 году.

Что касается мужских команд, то из-за проведения Финала восьми в октябре 2020 года, Европейская хоккейная лига начнет новый сезон в 2021 году с этапа КО-12. В нем примут участие по два клуба из Нидерландов, Германии и Бельгии и по одному из Испании, Англии, России, Франции, Шотландии и Ирландии. Матчи пройдут с 31 марта по 5 апреля.

Дружины, не вошедшие в КО-12, сыграют в новом турнире - Кубке ЕХЛ. Он также состоится в начале апреля 2021 года. За награду поспорят клубы из Беларуси, Нидерландов, Германии, Бельгии, Испании, Англии, России, Австрии. Беларусь в Кубке представит чемпион страны сезона 2019/2020. Вторая мужская дружина из Беларуси будет участвовать в турнире "Трофи 1" с 2 по 5 апреля.-0-