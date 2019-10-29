Европейская конфедерация фехтования ознакомится со спортивной инфраструктурой Минска

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Европейской конфедерации фехтования, которая сегодня прибыла в столицу Беларуси, оценит потенциал Минска как места проведения чемпионата Европы 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БРФФ.

Гости ознакомятся со спортивной и гостиничной инфраструктурой города. Пристальное внимание будет уделено будущему месту проведения турнира. Его, по предварительной информации, примет конькобежный стадион "Минск-Арены". На время состязаний там растопят лед и создадут все условия для спортсменов и любителей фехтования. Также в программе визита встречи со спортивным руководством страны.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 июня 2020 года. Ожидается, что в Минск приедут все сильнейшие спортсмены континента, которые разыграют 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.-0-