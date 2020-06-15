Европейская олимпийская квалификация по академической гребле пройдет в апреле 2021 года

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гребного спорта (FISA) назвала дату проведения европейской олимпийской квалификационной регаты. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт примет Варезе (Италия) 5-7 апреля 2021 года. Там же с 9 по 11 апреля состоится чемпионат Европы среди взрослых спортсменов. Проведение соревнований согласовано при условии ликвидации пандемии COVID-19 и всех соответствующих правительственных мер по сдерживанию ее распространения. FISA продолжает внимательно следить за рекомендациями ВОЗ по организации безопасных для здоровья мероприятий.

Белорусские спортсмены на чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце в 2019 году, где было разыграно большинство пропусков на Игры, завоевали две лицензии на токийскую Олимпиаду.

Отличились экипажи женской двойки парной легкого веса (Елена Фурман и Анастасия Янина) и мужской двойки распашной (Сергей Володько и Дмитрий Фурман).

Соревновательный календарь на 2021 год был переверстан с учетом переноса Олимпийских игр в Токио. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа следующего года.-0-