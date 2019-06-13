Европейские игры для многих спортсменов станут важным шагом на пути к Олимпиаде-2020 - Герт Ван Лой

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске выступят 50 бельгийских спортсменов. Об этом на специальной пресс-конференции в Брюсселе рассказал капитан команды Герт Ван Лой, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Бельгии.

"Четыре года назад в Баку Европейские игры для бельгийцев прошли успешно, и мы рассчитываем на высокие результаты в Минске. Для многих спортсменов старты в столице Беларуси станут первой ступенью на Олимпийские игры в Токио. Для представителей неолимпийских дисциплин Европейские игры - прекрасная возможность представить свой вид спорта широкой аудитории", - отметил Герт Ван Лой.

Дарья Домрачева

Для журналистов и спортивной общественности Бельгии II Европейские игры представили в Брюсселе четырехкратная олимпийская чемпионка, звездный посол Игр Дарья Домрачева, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич. В Брюсселе были представлены и медали спортивного форума.

Георгий Катулин

Александр Михневич

Участники и гости высоко оценили готовность Беларуси к проведению Европейских игр, включая спортивную инфраструктуру, туристическую и деловую привлекательность страны, выразили позитивные ожидания в отношении ключевого мультиспортивного события года в Европе.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

Фото дирекции II Европейских игр