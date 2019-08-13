Европейские легкоатлеты в матче с США имеют высокие шансы на победу в общем зачете - капитан

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские легкоатлеты в матче с США в сентябре на минском стадионе "Динамо" имеют высокие шансы на победу в общем зачете. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал журналистам капитан мужской команды Европы Мартон Гюлай.

"В программе матчевой встречи есть дисциплины, где доминирование американцев ощутимо, особенно в беговых. Однако в общем зачете, по количеству очков, верю, что Европа одержит победу. В отдельных видах, где традиционно сильны американцы, у европейцев есть действующие чемпионы мира. К слову, от Юлии Нестеренко в 2004-м также не ожидали победы, но как все закончилось, хорошо всем известно", - отметил Мартон Гюлай.

Как сообщалось, в сборную Европы вошли и десять белорусских атлетов, среди европейских спортсменов участие в матче подтвердили Мария Ласицкене, Петр Лисек, Даниэль Столь, Арманд Дуплантис, Томас Ролер, Рамиль Гулиев, Екатерини Стефаниди.

Десять белорусских атлетов вошли в состав команды Европы на матч с США Легкоатлетический матч США - Европа пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". В программу включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 - от США).-0-