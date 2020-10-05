Европейский отборочный турнир по таэквондо к Играм в Токио состоится в Болгарии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский отборочный турнир к Играм XXXII Олимпиады в Токио состоится 30-31 января 2021 года в Софии (Болгария). Такое решение принято европейской федерацией этого вида спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Квалификационные соревнования к главным стартам четырехлетия в этом году переносились уже дважды. Вначале турнир был отменен в Милане, а затем и в Москве. Финалисты соревнований в каждой весовой категории могут рассчитывать на билет в столицу Японии. Новые даты, по мнению организаторов, наиболее оптимальны в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

На Играх в Токио в этом виде спорта будут разыграны медали в четырех весовых категориях (по 16 атлетов в каждой) у мужчин и четырех - у женщин. Шесть спортсменов ранее квалифицировались по мировому рейтингу, одна квота принадлежит хозяевам турнира, а остальные участники определяются на континентальных отборочных соревнованиях.

Сборную Беларуси по таэквондо в квалификации к Играм будут представлять четыре атлета (по двое у мужчин и женщин).-0-