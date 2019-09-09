Европейцы стали лучшими в метании молота в матче Европа - США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские атлеты стали лучшими в состязаниях по метанию молота легкоатлетического матча Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучший результат показал поляк Павел Файдек - 80 м 71 см, второе место занял его соотечественник Войцех Новицкий - 78 м 33 см, третья позиция у британца Ника Миллера - 77 м 89 см.

В соревнованиях по тройному прыжку у женщин первой стала американка Тори Франклин - 14 м 36 см, португалка Патрисия Мамона была второй - 14 м 21 см, литовская спортсменка Довиле Килти заняла 3-е место - 14 м 08 см.

В секторе для прыжков с шестом два первых места у европейских спортсменок - лучший результат показала россиянка Анжелика Сидорова - 4 м 85 см, олимпийская чемпионка Екатерини Стефаниди из Греции заняла второе место - 4 м 70 см, третьей с таким же результатом стала американка Кэти Нагеотте. Белоруска Ирина Жук преодолела высоту 4 м 60 см и оказалась на 5-й позиции.

В беге на 3000 м у женщин первой к финишу пришла американская спортсменка Элис Кренни - 9 мин. 0,70 сек., второй оказалась ее подруга по команде Рэйчел Шнайдер - 9 мин. 0,77 сек., третье место у британки Эйлиш Макколган - 9 мин. 1,03 сек. Белорусская бегунья Екатерина Корнеенко финишировала 7-й с результатом 9 мин. 13,79 сек.-0-

Фото Максима Гучека и Дениса Костюченко