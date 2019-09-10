Европейцы заняли 3 первых места в прыжках с шестом в состязании легкоатлетов Старого и Нового Света

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские спортсмены заняли три первых места в соревнованиях по прыжкам с шестом в матче легкоатлетов Европы и США на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим оказался молодой швед Арман Дюплантис, который преодолел планку на высоте 5 м 85 см. За ним идут два польских спортсмена - Петр Лисек (5 м 80 см) и Павел Войцеховский (5 м 75 см).

Также успешно выступили европейские метатели диска. Первое место у австрийца Лукаса Вайсхайдингера (67 м 22 см), вторым оказался поляк Петр Малаховский (64 м 89 см), третье место занял норвежец Ола Исене (63 м 99 см).

В беге на 3000 м с препятствиями у женщин победила американка Мэл Лоуренс - 9 мин. 33,24 сек. На второй позиции испанка Ирен Санчес (9 мин. 38,47 сек.), третьей финишировала венгерская бегунья Виктория Вагнер-Гюркес (9 мин. 42,68 сек.).-0-

Фото Максима Гучека