Фареры и Швейцария стали соперниками белорусских гандболисток в квалификации ЧМ-2021

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка первого квалификационного этапа женского гандбольного чемпионата мира 2021 года состоялась в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболистки сборной Беларуси попали в группу 5, где их соперниками будут команды Швейцарии и Фарерских островов. Беларусь имеет первоочередное право стать хозяином турнира в этой группе.

Составы остальных групп:

1 - Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;

2 - Литва, Исландия, Греция, Северная Македония;

3 - Финляндия, Португалия, Турция;

4 - Австрия, Италия, Косово.

Соревнования пройдут в конце ноября или в начале декабря 2020 года в формате однокруговых турниров в каждой группе. По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся еще 10 команд, которые будут участвовать в чемпионате Европы в декабре 2020 года. Поединки нокаут-раунда ЧМ-2021 намечены на апрель, а финальный этап 25-го женского мирового гандбольного форума с участием 32 сборных со всей планеты пройдет в начале декабря 2021 года в Испании.-0-