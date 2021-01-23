Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд сегодня одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер первенства "Гродно-93" разгромил на выезде "Гомельских рысей" с перевесом в 60 очков - 133:73. Действующие чемпионы баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не оставили ни малейшего шанса на успех воспитанникам РЦОП-СДЮШОР - 121:48. Столичный "Импульс-БГУИР" уверенно переиграл в гостях "Гродно-ГрГу" со счетом 86:61, а резервная команда столичных "драконов" в упорной борьбе уступила в гостях команде Брестской области - 64:68.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Гродно-93" - 33 очка (17 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 31 (16), "Борисфен" (Могилев) - 30 (16), "Импульс-БГУИР" - 28 (16). Очередные встречи состоятся 28 января.
В состязаниях женских команд лидеры турнира спортсменки "Горизонта" потерпели первое поражение, уступив действующим чемпионкам страны баскетболисткам "Цмокi-Мiнск" с результатом 74:78. Положение в группе лидеров после 14 игровых туров: "Горизонт" - 27 очков, "Цмокi-Мiнск" - 27, "Олимпия" - 24, "БДУ-Цмокi" - 20. Матчи следующего тура пройдут 24 января.-0-