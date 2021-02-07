Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мужского баскетбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты "Гродно-93" разгромили в гостях молодежную команду "Цмокi-Мiнск" со счетом 93:56. Резервная дружина столичных "драконов" в упорнейшей борьбе в овертайме одолела в Витебске местный "Рубон" с минимальным перевесом - 74:73. Еще один фаворит турнира могилевский "Борисфен" уверенно переиграл у себя дома столичный "Импульс-БГУИР" - 87:67. "Гомельские рыси" в Минске не оставили шансов на успех воспитанникам РЦОП-СДЮШОР - 113:67.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Гродно-93" - 37 очков (18 матчей), "Цмокi-Мiнск" - 37 (19), "Борисфен" - 32 (17), "Импульс-БГУИР" - 32 (19).

Положение в группе лидеров женского первенства: "Цмокi-Мiнск" - 31 (16), "Горизонт" (Минская область) - 29 (15), "Олимпия" (Гродно) - 26 (15), "БДУ-Цмокi" - 21 (15).-0-