Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 17-го тура

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед в сегодняшних матчах 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер турнира оршанский "Витэн" разгромил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК со счетом 9:4. В составе победителей хет-трик оформил Андрей Черниенко. Гомельский БЧ уверенно обыграл на выезде соперников из МФК "Минск" с результатом 6:1. В этой игре дважды отличился гомельчанин Павел Книга. Действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" победили в гостях еще один гомельский клуб ВРЗ с "сухим" счетом 3:0 благодаря дублю Владимира Жигалко и голу Михаила Грицыны.

После сегодняшних матчей у "Витэна" стало 42 очка, БЧ и "Столица" набрали по 38 баллов, у ВРЗ осталось 34 очка, в активе минского "Дорожника" на балл меньше и игра в запасе. Завтра "Дорожник" примет на своей площадке "Борисов-900".-0-