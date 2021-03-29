Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед в матчах 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер турнира оршанский "Витэн" одержал 19-ю викторию подряд, обыграв на своей площадке "Борисов-900" со счетом 5:2. С таким же результатом идущий вторым гомельский ВРЗ победил в гостях гродненский клуб "УВД-Динамо". Минская "Столица" у себя дома разгромила "Лиду" с "сухим" счетом 8:0. В Гомеле местный БЧ переиграл минскую "Охрану-Динамо" c результатом 4:0. В столичном дерби спортсмены "Минска" одолели "Дорожник" с минимальным перевесом - 3:2. Светлогорский ЦКК на своей площадке взял верх над минским "Динамо-БНТУ" - 5:4.

Положение в группе лидеров после 19 туров: "Витэн" - 57 очков, ВРЗ - 49, "Столица" - 44, БЧ - 38. Внизу турнирной таблицы "УВД-Динамо", у которого всего 8 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 30 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с заключительными матчами сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы. Два предстоящих поединка 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева проведут в Минске 6 апреля против израильтян и 13 апреля против венгров. До этого белорусы выиграли в гостях у команды Израиля - 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана - 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), Венгрии - 1:2 (в гостях). Турнирное положение: Казахстан - 9 очков (3 матча), Венгрия - 6 (4), Беларусь - 3 (4), Израиль - 3 (3).

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.-0-