Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в очередном туре

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед в поединках очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий вторым оршанский "Витэн" переиграл на своей площадке гостей из минского клуба "Охрана-Динамо" с "сухим" счетом 2:0. Действующий чемпион страны "Лидсельмаш" в Гродно в упорной борьбе одолел "УВД-Динамо" - 4:3, благодаря победному голу своего лидера Владимира Жигалко. Гомельский "БЧ" разгромил дома гостей из светлогорского ЦКК с результатом 9:2, а минская "Столица" также на своей арене не оставила ни малейшего шанса "Бресту" - 11:0.

Лидер турнира гомельский ВРЗ в минувший уик-энд не играл, но по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка в 13 проведенных встречах. На один балл отстает "Витэн", у "Лидсельмаша" 31 очко, в активе "БЧ" 30 зачетных баллов, "Столица" имеет 28 очков. Внизу таблицы дебютант высшей лиги минский клуб "Территория", который не набрал ни одного очка в 14 сыгранных матчах.

Список лучших бомбардиров чемпионата возглавляет Евгений Рогачев (ВРЗ), забивший 20 мячей.-0-