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14 августа 2020, 07:53

Фазель опроверг слухи о переносе хоккейного ЧМ-2021 из Минска

Рене Фазель. Фото ТАСС
Рене Фазель. Фото ТАСС
Новости темы " Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году"
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель опроверг слухи о переносе чемпионата мира 2021 года из Минска в другой город, сообщает ТАСС.

"Наша федерация является аполитичной, вопрос проведения турнира обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума. Однако мы никогда не обсуждали вопрос, что можем отменить чемпионат мира, - отметил глава IIHF. - Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Александра Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации - делать политические заявления в это время. Чемпионат мира в Беларуси в 2014 году имел громадный успех, его посетили свыше 600 тыс. зрителей, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление. Как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Беларусь".

Планируется, что чемпионат мира пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной Беларуси сыграют в группе A с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В группу B попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Финал планетарного первенства состоится 6 июня в "Минск-Арене".-0-

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