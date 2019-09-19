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19 сентября 2019, 16:38

Федерации хоккея Беларуси и Латвии объявили о старте конкурса на разработку талисмана ЧМ-2021

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси и Латвии объявили о старте конкурса на разработку талисмана ЧМ-2021, который пройдет в двух странах. Конкурс проводится с 18 сентября по 18 октября 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на портал ФХРБ.

Специальное жюри определит победителя и лауреатов конкурса в декабре текущего года. Количество заявок на участие не ограничено. В число тех, от кого будет зависеть окончательное решение, помимо представителей национальных хоккейных федераций Беларуси и Латвии войдут звезды спорта и шоу-бизнеса с мировым именем. Победитель конкурса получит комплект билетов на две персоны на любые 5 игр чемпионата, а также экскурсию на две персоны по официальной арене чемпионата перед одним из матчей турнира.

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, получат билеты на любые три (за исключением полуфиналов и финала) и две игры групповой стадии соответственно.-0-

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