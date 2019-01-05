Федерация хоккея Беларуси и еще пяти стран заинтересованы в создании новой лиги

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФХБ Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Перспективы нового турнира обсудили представители национальных федераций в Минске, во время Рождественского турнира среди любителей хоккея.

"Не упустили такой хорошей возможности собрать всех вместе и обсудить пути развития хоккея. Прекрасно понимаем, что хоккейные клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов, но это поможет развитию хоккея во всех шести странах. Беларусь прежде всего заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире этому могут способствовать", - рассказал Геннадий Савилов.

Ранее с успехом развивалась Восточно-европейская хоккейная лига, которая существовала с 1995 по 2004 год. В этом турнире выступали команды из Беларуси, Латвии, Литвы, Украины, Польши и России, а последним чемпионом ВЕХЛ является минский "Керамин".-0-