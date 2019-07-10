10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси предлагает внести изменения в подготовку юных игроков. Об этом сообщил сегодня журналистам и представителям спортивных школ председатель ФХБ Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил руководитель белорусского хоккея, главная цель изменений - значительно увеличить количество разносторонне развитых, здоровых спортсменов. "За последние годы в нашем детско-юношеском хоккее произошли позитивные изменения, это благодаря и прежним руководителям федерации, которые позволили многим нашим молодым игрокам стать востребованными в североамериканских лигах. К примеру, впервые за долгое время два белорусских хоккеиста Владислав Колячонок и Алексей Протас выбраны клубами НХЛ в первой сотне. Это говорит о том, что в Беларуси идет подготовка, но, чтобы через десять лет несколько десятков молодых белорусов выступали в НХЛ, необходим качественный скачок, поэтому цель Федерации хоккея не просто увеличить количество занимающихся к 2025 году. Методики, средства, возможности подготовки атлетов высокого класса различны в разных видах спорта, но все едины во мнении, что на начальном этапе детей привлекает удовольствие от занятий физическими упражнениями, увлечение игрой. Федерация предлагает спортшколам применить опыт таких стран, как Канада, Финляндия, США и Швеция", - сказал Геннадий Савилов.

Согласно новому регламенту проведения первенств на предстоящий сезон команды будут разделены по территориальному признаку на пять зон, что значительно уменьшит финансовые затраты школ и родителей, матчи будут проходить без визуального отображения счета и ведения турнирных таблиц для детских команд до 12 лет; принимать детей в хоккейные секции предлагается и после шести лет, планируется проводить игры на маленьких воротах на половине ледовой площадки, что постепенно адаптирует юных атлетов к формату матчей по правилам взрослого хоккея.

"Основная цель - сделать хоккей с шайбой более доступным и привлекательным для детей", - отметил Геннадий Савилов.

Федерация хоккея Беларуси и далее будет направлять на детский хоккей значительные средства. Сегодня в ФХБ продлено соглашение о сотрудничестве с торговой сетью "Евроопт" для развития детско-юношеского хоккея Беларуси и поддержки института сборных команд страны.

Как отметили в федерации, в Беларуси работает 31 хоккейная школа: 27 государственных и 4 частные. Хоккеем с шайбой занимаются более 6 тыс. человек, а количество ледовых площадок может быть увеличено к 2020 году до 43 арен.-0-