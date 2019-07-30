Федерация хоккея не допустила "Металлург" к участию в Кубке Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси не допустила жлобинский "Металлург" к участию в розыгрыше Кубка Беларуси. Такое решение принято исполкомом ФХБ, сообщает БЕЛТА.
Причиной является несоблюдение клубом регламентов соревнований, многолетняя нарастающая задолженность клуба перед ФХБ и игроками, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации.
Отмечается, что в условиях тотальных долгов и несоблюдения нормативных документов клуб проводил довольно активную селекцию перед стартом сезона, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов.
"Если "Металлург" не устранит проблемы до 15 августа, команда не будет допущена и к старту национального чемпионата в экстралиге сезона-2019/2020", - сообщает пресс-служба ФХБ.-0-
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