Федерация хоккея прокомментировала решение ИИХФ относительно Баскова

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова, сообщили БЕЛТА в федерации.

"Полагаем, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим на ИИХФ давлением политических сил, а факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные ИИХФ на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета", - отметили в ФХБ.

Вместе с тем федерация ценит работу, проведенную Дисциплинарной коллегией ИИХФ по всестороннему расследованию инцидентов, связанных с председателем организации Дмитрием Басковым, и решение международной организации об отсутствии доказательств причастности функционера к инциденту, произошедшему в Минске 11 ноября 2020 года.

"В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления ИИХФ в отношении председателя ФХБ Дмитрия Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Его избрание на должность председателя национальной федерации хоккейной общественностью Беларуси было легитимным и соответствующим уставным нормам ФХБ, а члены выборной конференции выразили единогласное и безоговорочное доверие Баскову в качестве главы ФХБ. На данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту председателя Федерации хоккея Беларуси", - добавили в федерации.-0-