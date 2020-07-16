Федерация шахмат проведет открытые уроки для юных футболистов и хоккеистов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация шахмат совместно со школой шахмат FIDE 20 июля проведет открытые уроки для юных футболистов и хоккеистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя по планированию и организации основной деятельности Белорусской федерации шахмат Надежда Кравчук.

"В 2020 году решили по-особенному отметить Международный день шахмат, приходящийся на 20 июля. На официальном сайте и в социальных сетях FIDE обратилась ко всем неравнодушным с предложением научить играть в шахматы тех, кто еще не умеет. БФШ совместно со школой шахмат FIDE в Беларуси также присоединится к этой акции и в понедельник проведет открытые уроки для юных футболистов из академии "Динамо-Брест" и хоккеистов столичного СДЮШОР БФСО "Динамо", - сказала Надежда Кравчук.

По ее словам, юных спортсменов ждет двухчасовая тренировка с профессиональными тренерами.

А уже с 22 июля по 30 августа пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Каждая команда будет представлена основным составом из шести человек (среди которых должны быть минимум один юноша, одна девушка и две женщины) и шестью запасными. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением 5 секунд после каждого хода. Беларусь на престижном турнире представят 14 спортсменов.-0-