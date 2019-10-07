Фехтовальщик Артем Новиков выиграл бронзу на турнире в Исландии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский саблист Артем Новиков выиграл бронзовую медаль на международных состязаниях Viking Cup-2019 в исландском Рейкьявике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир серии "Сателлит" собрал около 30 спортсменов из 15 стран.

В стартовом бою белорус победил киприота Тедди Веллера - 15:5. Затем с аналогичным счетом он одолел поляка Цезария Белецкого. В полуфинале аргентинец Стефано Лучетти оказался сильнее Артема Новикова - 15:11.

По регламенту соревнований, проигравшим на полуфинальной стадии спортсменам вручается бронзовая медаль. Чемпионом турнира стал поляк Якуб Отинский, серебро у Стефано Лучетти. Еще одна бронзовая медаль отправилась в Кувейт благодаря Юсефу аль-Шамлану.-0-