Фестиваль единоборств пройдет 23 декабря в "Стайках"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" 23 декабря пройдет фестиваль единоборств, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

В программе фестиваля турниры по боевому самбо, грэпплингу ADCC и джиу-джитсу. Планируется, что участие в соревнованиях примут атлеты из России, Украины и Беларуси.

"Белорусские спортсмены показывают завидное упорство в изучении единоборств. Они регулярно занимают призовые места на международных турнирах по боевому самбо. Правда, ситуация с грэпплингом и джиу-джитсу у нас похуже. В Беларуси эти виды спорта начали развивать сравнительно недавно, тягаться с ведущими борцами пока тяжело, но пройдет всего пару лет, и наши спортсмены попадут в элиту европейского спорта", - уверен один из организаторов фестиваля Роман Марковский.

Начало соревнований в 11.00, вход свободный.-0-