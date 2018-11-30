Фестиваль единоборств пройдет 23 декабря в "Стайках"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" 23 декабря пройдет фестиваль единоборств, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.
В программе фестиваля турниры по боевому самбо, грэпплингу ADCC и джиу-джитсу. Планируется, что участие в соревнованиях примут атлеты из России, Украины и Беларуси.
"Белорусские спортсмены показывают завидное упорство в изучении единоборств. Они регулярно занимают призовые места на международных турнирах по боевому самбо. Правда, ситуация с грэпплингом и джиу-джитсу у нас похуже. В Беларуси эти виды спорта начали развивать сравнительно недавно, тягаться с ведущими борцами пока тяжело, но пройдет всего пару лет, и наши спортсмены попадут в элиту европейского спорта", - уверен один из организаторов фестиваля Роман Марковский.
Начало соревнований в 11.00, вход свободный.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN