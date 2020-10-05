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05 октября 2020, 12:00

ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея

Цель – сделать наш хоккей еще более узнаваемым и ярким.

Теперь федерация хоккея и компания Parimatch будут ежемесячно производить стимулирующие выплаты в пользу лучших пресс-секретарей национального чемпионата. Определять их будет специальная комиссия, в которую войдут представители ФХБ и ее беттингового партнера. По итогам каждого месяца персональные денежные премии будут присуждаться в номинациях "Лучшая работа в соцсетях" и "Лучшая работа на сайте (в домене hockey.by)".

По итогам сезона пресс-служба, которая чаще других попадала в топы обеих номинаций, будет признана "Лучшей пресс-службой сезона" и получит персональный денежный грант от титульного партнера чемпионата, компании Parimatch.

- В прошлом году мы запустили масштабный проект по освещению всего белорусского хоккея – полноценный новостной ресурс, неотъемлемой частью которого являются и странички всех клубов. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы белорусские клубы более внимательно относились к взаимодействию со своими болельщиками, активно развивали свои аккаунты в социальных сетях и генерировали крутой контент на клубных сайтах в домене Hockey.by, - прокомментировала сотрудничество замначальника управления маркетинга и связей с общественностью ФХБ Евгения Никитина.

Используя опыт ведущих лиг мира и местных примеров крутого спортивного маркетинга, федерация хоккея разработали Единую информационную политику, позволяющую клубам развивать собственный бренд, поддерживать эффективную коммуникацию с болельщиками, повышать лояльность спонсоров, имидж своих хоккеистов и всего чемпионата. По сути, им остается просто использовать ее как пошаговую инструкцию, что позволит им значительно улучшить коммуникационную составляющую, а комиссии – дать обоснованную оценку проделанной ими работе.

- Мы рады, что компания Parimatch, будучи титульным партнером чемпионата, разделяет нашу заинтересованность в том, чтобы хоккей стал еще более ярким и узнаваемым, причем не только на ледовых, но и на информационных площадках, - продолжает Никитина. - Уверена, что благодаря средствам, которые Parimatch выделит для персонального поощрения пресс-секретарей, мы сможем сделать околоспортивную составляющую белорусского хоккея еще более привлекательной и приблизить ее к мировым стандартам индустрии.

- Вместе с Федерацией хоккея мы решились на новый шаг, который поможет сделать белорусский спорт более интересным и захватывающим. Мы будем поощрять лучшие пресс-службы клубов "Париматч-Экстралиги" за нестандартные инновации и качественный контент — порой этого не хватает белорусскому хоккею. Надеюсь, мы поможем клубам развиваться не только в игре на площадке, но и в медиа-пространстве, - сказал Михаил Герасимович, коммерческий директор Parimatch Belarus.

Партнерство федерации хоккея Беларуси с одной из самых известных беттинговых компаний – компанией Parimatch - началось больше года назад. Именно тогда чемпионат Беларуси вновь приобрел титульного партнера, а вместе с ним – и большие амбиции по повышению своей популярности среди болельщиков, привлекательности среди спонсоров и конкурентоспособности на мировой хоккейной карте.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что ряд поставленных задач уже был достигнут: произведен полный ребрендинг как самой лиги, так и клубов-участников. В прошлый сезон "Париматч-Экстралига" вошла в ярком запоминающемся дизайне, а клубы, участвующие в национальном чемпионате, не только сменили во многом устаревшие логотипы на соответствующую духу времени айдентику, но и получили новую игровую форму. Было существенно улучшено качество интернет-трансляций матчей лиги, запущен ряд онлайн-проектов по популяризации чемпионата, на новый уровень вышел и телевизионный показ "Париматч-Экстралиги". Все это способствовало и притоку зрителей на трибуны: рост посещаемости матчей "Париматч-Экстралиги" в прошлом сезоне по сравнению с предыдущим составил 25%. В среднем на матчах присутствовало 835 человек против показателя в 670 зрителей на трибунах в сезоне 2018/2019.

Помимо маркетинговой и имиджевой составляющей ФХБ и Parimatch взаимодействуют еще по одному не менее важному направлению: в феврале сторонами был подписан меморандум о противодействии договорным матчам.

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Parimatch – технологическая компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси - гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.

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