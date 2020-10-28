ФХБ на месяц приостанавливает детско-юношеские турниры

Фото hockey.by
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября. Такая информация размещена на официальном сайте хоккейной федерации, сообщает БЕЛТА.
Такое решение принято в соответствии с протоколом поручений министра спорта и туризма от 23 октября. Мера коснется участников открытого первенства Беларуси среди юниоров 2003-2004 и юношей 2005-2008 годов рождения, а также республиканских соревнований среди юношей 2009-2013 годов рождения.
О возобновлении соревнований будет сообщено дополнительно.-0-