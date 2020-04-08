ФХБ приостановила все детско-юношеские соревнования

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 апреля открытое первенство страны среди юниоров и юношей и республиканские соревнования среди юношей приостановлены на неопределенный срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

При принятии решения ФХБ основывалась на рекомендациях Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

В пресс-службе отметили, что немаловажным фактором стало и мнение руководителей детско-юношеских спортивных школ, тренеров-преподавателей, родителей юных хоккеистов. Кроме того, проведение соревнований в условиях закрытых границ, когда участие спортсменов из Литвы и Украины стало невозможным, было бы некорректным по отношению к представителям этих команд.

О сроках возобновления детско-юношеских турниров будет сообщено дополнительно.-0-