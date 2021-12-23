ФХБ выступила с официальным заявлением в связи с неисполнением гимна Беларуси перед матчем с "Йокеритом"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси выступила с официальным заявлением после матча чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо", во время которого не был исполнен гимн Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Федерация хоккея Беларуси выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между финским "Йокеритом" и "Динамо-Минск", приведшими к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь, - говорится в заявлении. - Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил. Кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча "Йокерита" в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий. Уверены, Континентальная хоккейная лига уделит пристальное внимание произошедшему инциденту и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне, ведь спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций".-0-