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FIA подвела итоги года и наградила лучших автогонщиков сезона

Спорт 08.12.2018 | 00:28

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественной церемонией вручения наград по итогам прошедшего спортивного сезона завершилась генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA) в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Генассамблея начала работу 3 декабря, на следующий день в честь открытия мероприятия в Петропавловской крепости был дан традиционный полуденный залп, который выполнили президент FIA Жан Тодт и глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов.

Местом проведения мероприятия была выбрана Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича.

Перед входом в филармонию были выставлены болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес", на котором британец Льюис Хэмилтон завоевал пятый чемпионский титул, и раллийная "Тойота" - победитель командного зачета чемпионата мира по ралли.

Посмотреть на лучших гонщиков планеты у входа в филармонию собрались около 200 человек.

Традиционно в рамках церемонии выбираются победители в номинациях "Новичок года", "Экшн года" и "Человек года". Новичком года был признан Шарль Леклер, который по итогам дебютного сезона в "Формуле-1" заслужил себе место в "Феррари" на следующий год. "Экшном года" стал момент вылета и возвращения на трассу финского раллиста Теему Сунинена. "Человеком года" был выбран Хэмилтон.-0-

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автогонки, награды, Россия
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