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25 августа 2020, 20:31

ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пандемией коронавируса Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение изменить формат квалификационного этапа европейской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, чемпионы Беларуси баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вместо двух встреч с болгарским клубом "Балкан" из Ботевграда проведут лишь один поединок. Если "драконы" выиграют, они поспорят за путевку в групповой этап ЛЧ с победителем матча "Лондон Лайонс" (Великобритания) - "Нептунас" (Клайпеда, Литва). Квалификационные игры пройдут с 22 по 25 сентября.

В случае успеха в квалификации минчане попадут в группу D основного этапа ЛЧ. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий "Бамберг", французский "Шоле", итальянская "Болонья", израильский "Хапоэль" из Холона, испанский "Бильбао" и турецкая "Каршияка" из Измира.

Если "Цмокам" не удастся пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, то они продолжат еврокубковый сезон в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа.-0-

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баскетбол Лига чемпионов Цмокi-Мiнск
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