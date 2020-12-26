ФИБА определила места проведения стартового этапа Еврокубка

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) в связи с пандемией COVID-19 приняла решение провести розыгрыш Еврокубка среди мужских команд без разъездных матчей, а в несколько этапов в закрытых кампусах, так называемых пузырях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные призеры чемпионата Беларуси баскетболисты могилевского "Борисфена" начнут турнир в предварительной группе F матчами в Хертогенбосе (Нидерланды). В первом поединке 26 января 2021 года подопечные Андрея Кривоноса встретятся с российской "Пармой" из Перми, 28 января сыграют с хозяином турнира клубом "Ден Бош", а 29 января завершат первый раунд матчем с еще одним представителем Нидерландов "Гронингеном". В плей-офф выйдут по две лучшие команды из шести групп, а также четыре клуба с лучшими показателями, которые финишируют третьими в своих квартетах. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы Еврокубка намечено провести 23-25 марта также в "пузырях", "Финал четырех" состоится с 23 по 25 апреля.

Кроме могилевчан в европейских клубных турнирах Беларусь представляют баскетболисты "Цмокi-Мiнск", которые выступают в предварительной группе С Лиги чемпионов. После четырех игровых дней положение команд в этом квартете таково: АЕК (Афины, Греция) - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" (Холон, Израиль) - 6, "Шоле" (Франция) - 5. Следующий поединок минчане проведут на выезде 5 января против баскетболистов "Шоле", а 20 января завершат турнир домашней игрой с клубом АЕК.

По итогам первого этапа по две лучшие команды из восьми квартетов выйдут во второй групповой раунд. После его завершения восьмерка лучших клубов в начале мая продолжит борьбу за награды чемпионской Лиги.-0-