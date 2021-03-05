ФИФА скорректировала правила, касающиеся игры рукой

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 135-м ежегодном общем собрании внес корректировки в правила, касающиеся игры рукой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Пояснения были необходимы, поскольку трактовка моментов с касанием мяча рукой не всегда была последовательной. Как подтвердили члены совета, не каждое касание является нарушением. Отмечается, что случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, по-прежнему будут самостоятельно расценивать арбитры.

Если после касания руки мяч залетает в ворота, должно фиксироваться нарушение правил независимо от условий. При этом если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение арбитра.

Кроме того, на заседании было принято решение сохранить возможность проведения пяти замен в матчах, так как влияние пандемии COVID-19 на футбол сохраняется.-0-