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26 января 2022, 16:54

Фигурист Константин Милюков: "На Олимпиаде в Пекине хотелось бы попасть в топ-15 или топ-20"

Зимняя Олимпиада станет особенной для нашей страны. Впервые за 16 лет, со времен выступления Сергея Давыдова на Играх в Турине, Беларусь будет представлена в мужском фигурном катании. Путевку на главные старты четырехлетия завоевал 27-летний Константин Милюков. Узнали у фигуриста, как он попал в этот вид спорта, почему решил сменить спортивное гражданство и на какой результат рассчитывает в Пекине.

Как меня засудили

Константин родом из Казани. Там же начинал спортивную карьеру. Правда, сначала планировал стать хоккеистом.

- Когда было 7 лет, попросил родителей записать меня в секцию по хоккею. Во Дворце спорта, где был каток, работала моя бабушка, она бы там за мной и присматривала. Однако меня отвели на фигурное катание, чтобы научился твердо стоять на коньках и почувствовал, каково это - кататься по льду. Думал, годик похожу, а потом переведусь на хоккей. Но со временем фигурное катание мне стало очень нравиться, хотя поначалу сильно отставал от детей, которые занимались с 3-4 лет. Правда, быстро всех нагнал. Первый тренер говорил, что у меня талант и нужно продолжать заниматься фигурным катанием. Тогда о хоккее уже и мыслей не было.

Свои первые крупные соревнования Константин до сих пор отлично помнит.

- В 11 лет участвовал в региональных соревнованиях зоны Урал - Поволжье. Перед выходом на лед было безумно страшно, даже ноги немного тряслись. Естественно, выступил не очень хорошо, но все равно смог отобраться в финал. Уже в 12-13 лет появились призовые места: выигрывал и региональные турниры, и всероссийские.

В 17-18 лет Милюков стал выступать на взрослом уровне. Он отмечает, что переход из юниоров дался довольно трудно, и тут свою роль сыграли несколько факторов.

- На взрослом уровне нужно показывать более сложные программы, добавляются различные элементы, но в целом с этим справиться можно: просто выполняешь свою работу. Однако в какой-то момент у меня возникли проблемы с Федерацией фигурного катания на коньках Республики Татарстан. Это отражалось на отношении судей ко мне. Когда выступал на чемпионате России перед Олимпиадой в Сочи, где решалась судьба путевок на Игры, короткую программу откатал чисто. Думал, получу за нее 73-74 балла, потому что все остальные ребята, за исключением Евгения Плющенко, катались плохо. Но меня засудили, поставили 63 балла.

В фигурном катании больше всего люблю прыжки - это очень красиво. Когда исполняешь их сам, особенно многооборотные, чувствуешь моральное удовлетворение.

"Думал, если травма - уйду из спорта"

Эта ситуация вынудила спортсмена перебраться в Москву. Но и там карьера складывалась не лучшим образом: порой даже не было возможности выйти на лед, так как в российской столице он расписан на месяцы вперед. К тому же у Константина появились проблемы со здоровьем, из-за которых он почти пять месяцев не тренировался

- Бывало, утром проснешься, пах болит, а на следующий день - поясница. Порой боль была такая, что даже с кровати встать не мог. Врачи долгое время не понимали, что со мной происходит. Позже выяснилось: дело в седалищном нерве. Поначалу забил на все и подумал: если травма, не буду кататься. Но когда доктора рассказали, как сдерживать боль, решил продолжить спортивную карьеру.

После выздоровления Константин начал побеждать на международных турнирах, а в сезоне 2017/2018 стал вторым в финале Кубка России. Однако в основную сборную России он никак не мог пробиться: конкуренция зашкаливала.

В 2019 году на Милюкова вышел Белорусский союз конькобежцев с предложением выступать за нашу сборную.

- В тот год я неплохо показал себя на чемпионате России, был шанс попасть в сборную, поэтому вместе с тренером долго думали, взвешивали все "за" и "против".

В итоге решили принять предложение. Не испугали даже полгода карантина, связанного со сменой спортивного гражданства, во время которого нельзя выступать на международных соревнованиях. Я ведь не на один сезон собирался приезжать, - рассказывает Константин.

"Минск - шикарный город"

Так Константин впервые оказался в Беларуси. Уверяет, что ему в нашей стране сразу все понравилось.

- Минск - шикарный город. Здесь чисто, опрятно, летом много зелени. А еще спокойно: нет такой суеты, как в Москве. Приняли меня прекрасно. Белорусский союз конькобежцев делает все на высшем уровне. Сейчас живу на два города - Москву и Минск. В белорусской столице готовлюсь к турнирам, так как здесь создана отличная инфраструктура для фигурного катания: огромное количество катков, тренажерных залов, куда в любой момент можно прийти позаниматься без жестких ограничений по времени.

В составе сборной Беларуси Милюков уже выступил на нескольких крупных турнирах, включая прошлогодний чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, где занял 17-е итоговое место, и чемпионат Европы - 2022 в Талине, на котором стал 21-м.

- На чемпионате Европы было тяжело и в моральном, и в физическом плане, поэтому получился такой результат. Мне даже самому себе сложно объяснить, из-за чего было такое состояние. Но лишний раз стараюсь об этом не думать, главный старт еще впереди. Бывают моменты, когда начинаешь что-то анализировать и еще больше загоняешься. А это не лучший вариант, так как моя подготовка во многом зависит от головы. "Физику" все равно наработаешь, а вот разум должен быть свежим.

Сейчас у фигуристов в разгаре подготовка к Олимпиаде. Константин говорит, что все идет по плану.

- Хотелось бы попасть в топ-15 или топ-20. Однако стараюсь не зацикливаться на каких-то определенных местах. Самое главное - выйти на лед и максимально качественно сделать свое дело. Перед стартом все в равных условиях, поэтому рассуждать о перспективах не хочется.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

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