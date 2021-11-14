Фигуристка Милана Ромашева заняла шестое место на турнире серии "Челенджер" в Австрии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Милана Ромашева заняла шестое место на турнире серии "Челенджер" в Граце (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка спортсменки из Брестской области по сумме двух видов программы 155,30 балла. Тройку сильнейших составили японка Вакаба Хигути – 189,43 балла, Пак Ен Чжон из Республики Корея – 184,07 балла и эстонка Нина Петрыкина – 181,17 балла.
В соревнованиях парней-одиночников победу праздновал грузин Ника Егадзе – 227,57 балла. Второе место у японца Лукаса Цуеси Хонда – 225,89 балла. Бронза у представителя США Ильи Малинина – 222,55 балла. Белорусский спортсмен Александр Лебедев снялся с соревнований.
Победу в танцах на льду одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 208,88 балла. Второе место заняла канадская пара Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (194,67 балла). Замкнул тройку лучших испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас (189,88).
Серия "Челленджер" - ряд международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимый под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при.-0-