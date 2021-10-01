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01 октября 2021, 23:05

Фигуристка Милана Ромашова заняла восьмое место на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Милана Ромашова заняла восьмое место на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Пружан по сумме выступлений в короткой и произвольной программе получила от судей оценку 143,69 балла.

Борьбу за золото выиграла россиянка Софья Акатьева. Викторию ей принесли четыре элемента ультра-си в произвольной программе – 225,64 балла. Второе место у еще одной россиянки Елизаветы Куликовой, сумевшей подняться на пьедестал с четвертой позиции после первого вида программы. Ее итоговый результат – 183,44 балла. Бронзовая медаль у представительницы Республики Корея Син Чиа – 183,41 балла.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – 171,97 балла. Серебро у их соотечественников Екатерины Петушковой и Евгения Маликова  – 169,80 балла. Третье место также за собой оставили представители восточных соседей Полина Костюкович и Алексей Брюханов  – 162,14 балла.-0-

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