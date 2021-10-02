Фигуристы Екатерина Андреева и Иван Десятов заняли 7-е место на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фигуристы Екатерина Андреева и Иван Десятов, выступавшие в танцах на льду, заняли седьмое место на этапе юниорского Гран-при в Гданьске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка спортсменов после ритмического танца и произвольной программы – 132,98 балла. Первенствовали в данной дисциплине фигурного катания россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – 168,96 балла. Второе место за собой оставили американцы Изабелла Флоре и Димитри Царевски – 154,34 балла. Замкнули тройку сильнейших выступающие за Кипр Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич – 148,95 балла.

В мужском одиночном катании, выступавшие за сборную Беларуси на данном турнире Евгений Пузанов и Василий Бараховский заняли 15-е и 16-е места соответственно. За выступления в короткой и произвольной программах они записали на свой счет 155,37 и 152,63 балла соответственно. Первенствовал на этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске Глеб Лутфуллин из России. Победитель набрал в сумме двух видов 231,26 балла. Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров (207,03). Бронза у еще одного российского спортсмена Егора Рухина – 202,28 балла.-0-