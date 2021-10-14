Фигуристы из семи стран примут участие в турнире Ice Star-2021 в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуристы из семи стран примут участие в международном турнире Ice Star-2021, который стартует сегодня на льду столичной "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмены из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, России, Украины, Эстонии и Беларуси поспорят за медали в четырех видах программы. В числе тех, кто выступит в Минске, будут обладатели олимпийских лицензий Константин Милюков и Виктория Сафонова.

Сегодня соискатели наград турнира в женском и мужском одиночном разряде, а также в соревнованиях спортивных пар продемонстрируют свои короткие программы. Завершатся соревнования 17 октября. В этот день станут известны победители в танцах на льду.-0-